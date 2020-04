Le foyer culturel va diffuser un lien qui vous permettra de regarder un spectacle qui était normalement prévu ce soir au centre culturel de Quevaucamps.

Ce vendredi soir, le foyer culturel de Beloeil, avec le soutien de la Charge du Rhinocéros, vous propose une soirée au théâtre.



L.U.C.A., autrement dit Last Universal Common Ancestral, sera présenté à partir de la plateforme Auvio.

Confinement oblige, le spectacle programmé ce 3 avril au centre culturel Jean Degouys de Quevaucamps a été annulé. L’équipe du foyer a pris contact avec la Charge du Rhinocéros, diffuseur du spectacle, afin de trouver une solution pour que les spectateurs ne restent pas sur leur faim.

"Nous avons contacté Cécile, de la Charge, afin de lui proposer notre idée. Nous ne voulions pas seulement diffuser le lien mais aller plus loin avec le spectacle. L’idée a mûri de pouvoir alors faire un échange avec les comédiens", explique Valentin Wery, animateur.

Cette pièce, qui a été aussi reprise dans l’abonnement de la Maison Culturelle d’Ath, traite de la question de l’appartenance et de la migration sur un ton humoristique. L.U.C.A. remonte jusqu’aux origines de l’Homme et explore les notions d’héritage et d’intégration.

Questions aux comédiens

Toutes les personnes qui le souhaitent peuvent envoyer leurs questions via l’adresse valentin@culture-beloeil.be ou directement via un message privé sur la page facebook Foyer Culturel de Beloeil avant ce dimanche 5 avril à 20 h. Elles seront transmises à Hervé et Greg, les deux comédiens.

D’une mise en scène redoutable, à vous serrer la gorge, ce spectacle devrait réveiller en vous une multitude de questions. Rendez-vous dès ce soir devant vos écrans. Le lien de la pièce sera diffusé vers 18 h via la page Facebook du foyer. Attention car il ne sera accessible que jusqu'à 23 h.