Pour le bourgmestre Luc Vansaingèle et le conseil communal, "il s’agissait d’honorer un homme au destin hors du commun, de lui dédier une place, à l’endroit qui l’a vu naître et qui lui tenait à cœur."

Pour retracer sa vie et les multiples facettes d’un personnage unique, le bourgmestre a donné la parole à ceux qui l’ont le mieux connu. Après Elio Di Rupo, ministre-président de la Région wallonne, c’est Alicia Vandenabeele, échevine de la Culture et de l’Enseignement, qui a souligné l’attachement de Roger Lallemand à l’éducation et à la poésie. "Il était convaincu que l’éducation était l’antichambre du savoir et de la remise en question. Il était aussi un artiste, amoureux de littérature, de philosophie et de musique et il prônait le respect des choix de chacun et de la liberté individuelle."

France Delbauve, présidente du Cercle laïque, parle de son attachement à son village natal. "Nous sommes sur la place où Roger a grandi, avec sa famille et ses amis. Dans une région où la pensée laïque est ardente. Il nous fallait un représentant et il l’a été. Toute sa vie, il s’est battu pour une société émancipée et progressiste, produit de l’humain et de la culture laïque. Cette place témoigne de l’homme exceptionnel qu’il a été, fier de son origine "poipoine". Il était de Quevaucamps, il était universel, il était unique."