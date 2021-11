Une belle initiative verra bientôt le jour à Mouscron. D’ici la fin du mois, une “ Ruche qui dit Oui ” ouvrira ses portes au 145 de la rue de la Station. Cette structure, créée en France il y a maintenant 10 ans, propose via un site internet de se procurer des produits locaux issus du circuit court et de producteurs de la région. C’est très simple : on effectue ses courses parmi le panel de produits proposés et on vient les récupérer le jeudi lors des permanences de la Ruche qui dit Oui.

“Une quinzaine de producteurs ont déjà répondu présent mais d’autres devraient s’ajouter à la liste d’ici l’ouverture", détaille Chloé Ameye, membre de l’association. "On cherche vraiment à promouvoir le local, des produits bio seront également proposés de manière à diversifier les choix". Les producteurs sont par ailleurs invités à fixer les prix eux-mêmes. Parmi eux, une majorité de producteurs alimentaires qui proposeront des produits de première nécessité : fruits, légumes, viandes… Mais pas que ! “ Nous avons pour l’instant deux producteurs qui fabriquent des bavoirs pour l’un et des savons pour l’autre ”, confie l’organisation.

9 % des bénéfices “ C pour eux ” !

Mais la Ruche qui dit Oui ne sera pas seule derrière cette implantation hurlue. Une autre association est également à la manœuvre : l’AISBL “ C Pour Eux ”.

© D.R.

Créée par la Mouscronnoise Émilie Renard en 2013, l’association œuvre au profit des enfants malades dans le monde. "Avec le Covid, beaucoup de nos activités ont été suspendues et nous cherchions donc une alternative pour continuer à aider les enfants. Nous l’avons donc trouvée avec la Ruche qui dit Oui", précise Émilie Renard. "80 % des recettes iront aux producteurs, 11 % à la plateforme de la ruche et les 9 % restants iront directement vers notre association."

Avec ces bénéfices, l’AISBL a pour but de continuer d’apporter des soins de santé aux enfants issus de pays n’ayant pas accès à ces soins. Ils permettront aussi de financer les vols pour pouvoir soigner ces enfants en Belgique. Quand acheter local permet également de soigner à l’autre bout du monde !

Infos sur https://laruchequiditoui.fr/fr-FR/assemblies/8293