Les services de secours de Wallonie picarde ont été alertés peu après 08h00 qu'un incendie s'était déclaré dans une habitation de la rue de Tournai à Callenelle, dans l'entité de Péruwelz.



Venant des casernes de Péruwelz et de Tournai, deux autopompes, un camion-citerne, un camion-échelle et un véhicule de commandement ont été dépêchés sur les lieux. Le feu s'était déclaré en sous-toiture de l'établissement Cap Séniors, une institution pour personnes vieillissantes présentant un handicap mental.



"Au total, 22 résidents ont dû être évacués. Ils ont été accueillis dans un établissement voisin. Le feu a pris dans une chambre individuelle située au deuxième étage, dans les combles. Les dégâts sont limités à cette chambre. On ignore pour l'instant les causes de cet incendie", indiquait vers 8h30 le lieutenant Nachez, qui a dirigé l'intervention.



Les pompiers sont toujours sur place afin de procéder à une vérification complète du bâtiment ainsi qu'à la ventilation des lieux. Ce n'est qu'une fois cette opération terminée que l'on pourra envisager le retour des pensionnaires.