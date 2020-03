N’hésitez pas à rejoindre le groupe si vous désirez rendre des services.

Sophie Abramo, Didier Delpomdor, Guillaume Hoslet, Aurélien Mahieu et Loïc Laurent ont lancé via la page Facebook Solidarité Coronavirus entité de Bernissart un appel à la solidarité dans les cinq villages de la commune : Ville-Pommeroeul, Pommeroeul, Harchies, Blaton et Bernissart.

"Le but de ce groupe est que chacun puisse proposer ses services à nos voisins confinés et dans l’impossibilité de se déplacer, à nos aînés dont les déplacements sont déconseillés, comme faire leurs courses, garder leurs enfants", expliquent-ils.

Afin d’éviter les problèmes, sachez que les questions concernant la Solidarité Coronavirus entité de Bernissart doivent uniquement passer par le call center : 0456 19 92 98. Le tout pour éviter les abus, les fraudes et les doublons.

A noter qu’un autre groupe est créé pour aider les commerces locaux dans l’entité de Bernissart. Rendez-vous sur la page Facebook Commerces locaux entité de Bernissart.