Décidément pas de chance en ce moment pour l’association Au bonheur animal basée rue d’Hautrage à Ville-Pommeroeul. Le 1er août dernier, les locaux de ce refuge qui accueille des animaux de ferme, des équidés et des rongeurs avaient été touchés par les intempéries, notamment les nouveaux enclos pour les moutons. Cette fois, c’est le tracteur de l’association qui a lâché. Ou plutôt le moyeu d’une roue.

"Nous étions partis donner de l’eau aux animaux dans nos prairies extérieures lorsque le moyeu d’une roue avant s’est cassé. Le tracteur a basculé. J’ai cru que j’allais valser et que j’allais être embrochée par un des piquets de la prairie, indique Maud Derycke, présidente de l’ASBL. Le tracteur ne s’est heureusement pas couché totalement mais en attendant, nous n’avons plus de tracteur opérationnel. Il s’agit d’un vieil engin et les frais liés aux réparations sont conséquents. Il est encore moins question pour nous d’en acheter un nouveau. Depuis l’incident, nous devons tout faire à la main mais ce n’est pas évident car les prairies se situent en plein milieu des champs et il y a une longue distance à parcourir."

Si vous connaissez quelqu’un qui peut venir en aide, même temporairement, à l’association, son soutien sera le bienvenu. Il est possible de contacter l’association via sa page Facebook ou directement au 0476/03 80 15.