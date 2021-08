Les fortes pluies qui se sont abattues sur la région de Bernissart et d’Hautrage ce dimanche après-midi ont impacté les installations de l’ASBL Au bonheur animal située rue d’Hautrage à Ville-Pommeroeul. Ce refuge accueille des animaux de ferme, des équidés et des rongeurs.

“Il y a environ 200 animaux ici, précise Maud Derycke, présidente de l’ASBL. Suite aux intempéries de ce dimanche, nos boxes ont été inondés et nous avions préparé des enclos pour l’hiver pour les moutons mais ils se sont retrouvés sous eaux et nous ne pourrons pas les mettre à cet endroit cet hiver. Il faudra donc envisager d’autres aménagements. De manière générale, il a fallu rentrer tous les animaux, qui ne pourront pas retrouver leurs pâtures avant plusieurs jours. Et suite à la pression de l’eau dans les hangars, le foin a été mouillé.”

Bref, les besoins sont nombreux. “Nous avons toujours besoin de foin et encore plus maintenant, confirme Maud. Si les gens ont des dalles en caoutchouc, nous sommes preneurs, de même que des tôles pour pouvoir construire un abri pour nos cochons. Nous sommes ouverts au public le dimanche de 14 heures à 18 heures mais il est aussi possible de nous joindre à d’autres moments si on veut nous déposer quelque chose.” Dans le même ordre d’idées, les responsables du refuge sont à la recherche de gouttières et de poussier aussi afin de stabiliser le terrain.

Le refuge a ouvert ses portes à cet endroit il y a un peu plus d’un an, sur le site d’une ferme abandonnée pendant plusieurs années. L’ASBL se montre intéressée aussi, surtout suite aux intempéries, par la mise à disposition de terrains en pâture pour ses animaux. Par ailleurs, les frais s’accumulent concernant le soin à apporter aux chevaux, dont un doit être traité pour son emphysème. Un dépoussiéreur à foin serait par exemple le bienvenu. Au total, les investissements nécessaires se montent à plusieurs milliers d’euros. Si vous souhaitez donner un coup de pouce à l’association, vous pouvez la contacter via sa page Facebook ou directement au 0476/03 80 15.