Le député wallon Hervé Cornillie (MR) a interrogé le ministre wallon de la Mobilité, Philippe Henry (Ecolo), au sujet de la reconstruction du pont de la chaussée de Belle-Vue à Ville-Pommeroeul, qui avait été fermé puis démoli.

"Depuis sa fermeture, il n'existe que de minces possibilités pour les citoyens de l'autre côté du pont de rejoindre le centre de Ville-Pommeroeul et inversement, a souligné Hervé Cornillie. Les citoyens sont dans l'obligation d'effectuer des détours de 9,5 kilomètres pour emmener les enfants à l'école. Concernant le chantier de réfection du pont 102 de Pommeroeul sur l'E42/A16, la Sofico a déclaré qu'il devrait s'achever pour la fin de cette année 2020. Or, durant ces travaux, la rue d'Hautrage, qui passe sous le pont 102, a été mise en cul-de-sac. Sa réouverture permettrait d'avoir une possibilité de mobilité supplémentaire bien que la déviation soit toujours de 7,7 kilomètres au lieu des 9,5 kilomètres actuels."

Hervé Cornillie indique que les citoyens de Ville-Pommeroeul attendent d'être informés sur la date des travaux de reconstruction du pont de la chaussée de Belle-Vue et sur la mise en place d’une solution provisoire sous forme de passerelle pour piétons et véhicules à deux roues comme à Gouy-lez-Piéton

"Le chantier du pont 102 sur l'E42/A16 sera-t-il bien terminé pour la fin 2020 ? Les citoyens peuvent-ils compter sur la réouverture de la rue d'Hautrage à cette date ?", a demandé le député.

"La reconstruction du pont de la chaussée de Bellevue est envisagée durant le deuxième semestre 2021, a souligné le ministre dans sa réponse. Il n’est pas prévu, dans le marché de travaux, la création d’une passerelle provisoire comme à Gouy-lez-Piéton, car ce type de dispositif est très onéreux. Nous ne pouvons que regretter le fait qu’il existe des difficultés pour les citoyens situés de l’autre côté du pont de rejoindre le centre de Ville-Pommeroeul et inversement suite à l’absence d’une passerelle provisoire durant la période du chantier. Je vais cependant solliciter mon administration afin qu’elle étudie les différentes possibilités et alternatives qui pourraient être mises en place afin de faire face à ce désagrément. En ce qui concerne le pont 102, je confirme que la fin des travaux est toujours bien prévue pour cette fin d’année 2020. La rue d’Hautrage serait quant à elle libérée en début d’année 2021, car il est possible que quelques petites interventions de remise en état aient encore lieu sous le pont. En fonction des conditions météo, elles prolongeraient de quelques semaines la réouverture de cette voirie."