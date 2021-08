Le projet de Boucle du Hainaut développé par Elia a fait grand bruit dans la région. Le combat des opposants se poursuit, notamment afin d’informer les citoyens sur ce projet mais également sur le tracé alternatif qui pourrait impacter d’autres communes. C’est dans ce cadre que se tiendra le dimanche 5 septembre à 10 h 30 à la salle Saint-Brice de Ville-Pommeroeul une réunion d’information.

"Nous sommes un groupe de citoyens interpellés par ce projet de Boucle du Hainaut. Nous allons expliquer le projet, le tracé alternatif envisagé aussi, en projetant notamment une vidéo pour que les citoyens comprennent bien de quoi il s’agit, indique Bénédicte Vanwijnsberghe, organisatrice. Ensuite, des représentants du groupe Revolht viendront expliquer leur point de vue. Il y aura aussi des réflexions sur les besoins énergétiques actuels. Sont-ils absolument nécessaires ? Que peut-on faire pour contrer ce projet ?"

"Ni ici, ni ailleurs"

La position de Bénédicte Vanwijnsberghe est très claire sur le sujet. "Je ne veux pas de cette Boucle du Hainaut. Ni chez moi, ni ailleurs. Je trouve qu’on milite beaucoup pour les réductions des consommations énergétiques mais qu’en même temps, en développant de tels projets, on engendre une plus grosse consommation. C’est paradoxal et ça me met mal à l’aise. Il en va de la préservation de notre santé, de notre cadre de vie aussi. En plus, produire de l’énergie pour faire quoi ? Aller toujours plus vite ? On a l’impression d’une certaine forme de lobbying de la part des entreprises du secteur énergétique. Il y a quelques années, le diesel était bien vu. Maintenant, c’est un monstre. On ne jure que par l’électrique. Mais peut-être que dans dix ans, on découvrira une autre source d’énergie."

En tant que conseillère communale, Bénédicte Vanwijnsberghe estime que les citoyens doivent être informés au maximum. "Beaucoup ne connaissent pas ce projet de Boucle du Hainaut. Maintenant, tous les avis sont les bienvenus. On peut être pour, être contre. Le but, c’est d’échanger. Le citoyen doit aussi prendre ses responsabilités. Libre à lui de ne pas venir à la réunion, mais ensuite, il ne faut pas se plaindre si on a un pylône dans son jardin."

L’entrée est gratuite et la réservation est souhaitée via www.bit.ly/THT-Bernissart