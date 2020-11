Un parcours aventure-jeux va être installé sur la place de Ville-Pommeroeul. Ce dossier s’inscrit dans le cadre de l’appel à projet C’est ma ruralité ! auquel la commune de Bernissart avait répondu et qui entend promouvoir le bien-être, la convivialité et les liens intergénérationnels en zone rurale.

La commune avait donc proposé l’installation d’un parcours aventure-jeux sur la place de Ville-Pommeroeul et le projet a été accepté. "Nous avons reçu du ministre Collin un subside de 14 565 € sur un total estimé pour le parcours de 18 205 €, a expliqué Véronique Bilouet, directrice générale. La part qui reste à honorer sera donc financée via le fonds de réserve extraordinaire. Ce parcours à destination des enfants va favoriser les échanges intergénérationnels entre petits-enfants et grands-parents et entre parents et enfants. L’objectif de ce parcours sera aussi de développer la motricité, l’équilibre et d’engendrer une expérimentation des enfants avec l’aide des parents et des grands-parents."

Autre argument pour installer la structure sur cette belle place, la proximité immédiate de l’école communale, qui devrait donc favoriser l’utilisation de ce parcours.

Le cahier des charges a été approuvé. Logiquement, le parcours sera composé de 13 modules en bois et sera destiné aux enfants de 3 à 10 ans. Il fera 25 mètres de long et 11 de large. Le bois sera certifié comme provenant de Belgique. Enfin, le conseiller en prévention de la commune sera impliqué dans le dossier.

Parcours sportif à Blaton

"La place est petite. Pourquoi ne pas avoir prévu ce parcours près de la crèche, à côté de laquelle il y a un grand terrain ?" La question émanait de la conseillère Anne-Marie Savini.

Le bourgmestre, Roger Vanderstraeten, a indiqué que le terrain près de la crèche allait être mis en vente et que le but était de toute façon de laisser la structure accessible tout le temps, ce qui sera donc bien le cas sur la place du village.

Le bourgmestre a en profité pour évoquer un autre projet, celui d’un parcours sportif à Blaton. "Mais il ne s’agira pas d’un investissement communal puisque c’est la zone de secours qui mènera ce projet."