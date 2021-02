Menu, bouquet et pendentif en or : ils se serrent les coudes et mettent du baume…au cœur.

Vous prenez un menu des amoureux pour deux personnes, agrémenté d’un bouquet de fleurs et cerise sur le gâteau, vous y ajoutez, si vous avez de la chance, un cœur en or 18 carats. Secouez le tout et vous découvrez ainsi le partenariat conclu entre trois indépendants : Maxime le traiteur (Estaimbourg), Michel le bijoutier (Péruwelz) et Jean-Vincent le jardinier-fleuriste (Basècles).

"L’idée est venue de nous associer pour cette Saint-Valentin autrement dans le but de mettre un peu de baume au cœur et pour tenter d’oublier un instant les moments assez délicats que tout le monde vit à l’heure actuelle, souligne Anne Degand depuis sa jardinerie de Basècles. Avec cette situation sanitaire, beaucoup de gens sont gris, tristounets. Et puis, c’est aussi une manière de se serrer les coudes entre indépendants puisque les temps ne sont pas toujours faciles. Nous avons lancé ce partenariat qui permettra aussi aux personnes intéressées de découvrir ce que nous faisons."

L’activité de Maxime Lepelve, traiteur basé à Estaimbourg et dont le champ d’action va de Courtrai à Mons, tourne au ralenti en ce moment, bien entendu, comme dans l’ensemble du domaine lié à l’événementiel. "Je travaille habituellement lors de réceptions comme mariages, anniversaires et communions mais pour l’instant, elles sont annulées ou reportées. Pour les réveillons de fin d’année, les gens ont attendu la dernière minute et l’annonce des mesures gouvernementales pour commander."

La situation n’est pas tout à fait la même du côté de la bijouterie Nachez, même si Murielle et Michel constatent un changement dans les habitudes des clients. "Nous sommes situés sur Péruwelz et nous travaillons notamment avec une clientèle française, indique Murielle Nachez. Sauf que depuis un petit temps, les Français n’osent plus trop franchir la frontière. Néanmoins, la situation n’est pas si mauvaise. Il faut dire que le commerce est connu puisqu’il est installé depuis 30 ans."

Dans le cadre de l’opération Saint-Valentin mise sur pied par ces indépendants, vous avez jusqu’au 10 février pour réserver votre menu. La formule à 75 € pour deux personnes comprend donc le bouquet, le menu avec entrée, plat et dessert et donc la possibilité, si la chance est avec vous, de remporter un pendentif cœur en or 18 carats d’une valeur de 150 € caché dans votre dessert.

Réservations et renseignements au 0496/53 83 59 ou via la page Facebook Degand Jardins Services mais aussi sur www.maximetraiteur.com, info@maximetraiteur.com ou au 0476/39 17 04.