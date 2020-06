Comme bon nombre d’attractions touristiques, le parcours d’énigmes Les bébés animaux est reporté en 2021 mais sachez que le parcours pieds nus pourra vous chatouiller les pieds tout l'été. Comme les voyages à l’étranger seront limités, c’est l’occasion de (re)découvrir notre région.

Au sein de la Maison du Parc naturel des Plaines de l’Escaut, l’Escale forestière, ce sont des espaces intérieurs et extérieurs à visiter en famille pour découvrir la forêt sous toutes ses facettes. « Visitez les espaces d’interprétation d’Explor’forêt pour acquérir quelques clés et décoder la forêt. Admirez la diversité et les richesses du Parc naturel dans le film 'le voyage en ballon" et sortez faire le plein de sensations dans le terrain sens dessus-dessous de La Pic’orée. Laissez-vous chatouiller les pieds sur son parcours pieds nus. Terminez par une immersion à hauteur de feuillage sur le Promenoir des Cimes, structure architecturale de 50m, délibérément contemporaine », avancent les responsables du Parc naturel des Plaines de l’Escaut.

L’Escale forestière, c’est aussi une véritable porte d’entrée sur la forêt de Bon-Secours avec ses 1000 hectares.

Des aménagements y sont en libre accès et accessibles à tous : une boucle Randofamili d’un kilomètre dédiée aux poussettes et aux personnes à mobilité réduite et deux promenades familiales de 4 à 7 km en forêt.

Pour accueillir le public en toute sécurité, ils ont mis en place certaines mesures. Ainsi, les visites se font uniquement sur réservation préalable par e-mail accueil@pnpe.be ou par téléphone au 069/77.98.10. Un créneau horaire sera attribué afin de répartir le flux de visiteurs (1 départ toutes les demi-heures). Seules les visites individuelles ou en famille sont autorisées. Les visites et animations de groupe restent interdites jusqu’à nouvel ordre. Le port du masque est recommandé et du gel hydroalcoolique est mis à disposition.

Informations : Horaire de haute saison jusqu’au 8 novembre : du mardi au dimanche, de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 18h. Dernières entrées à 17h. Ouvert le lundi uniquement durant les vacances scolaires belges. La Maison du Parc naturel des Plaines de l’Escaut est située au 31 rue des sapins à Bon-Secours