Les séances de distribution auront lieu ces 3 et 4 décembre.

Une grande distribution d’arbres aura lieu ces 3 et le 4 décembre en six endroits de Wallonie picarde à destination des citoyens des 16 communes qui soutiennent le projet, à savoir Antoing, Beloeil, Bernissart, Brunehaut, Celles, Chièvres, Comines, Ellezelles, Estaimpuis, Flobecq, Mont-de-l’Enclus, Mouscron, Pecq, Péruwelz, Rumes et Tournai.

Pour rappel, cette opération de distribution, nommée Arbrenkit (pour la facilité avec laquelle les commandes d’arbres peuvent être réalisées), fait partie d’un projet plus vaste baptisé un Arbre pour la Wapi porté par le parc naturel des plaines de l’Escaut, le parc naturel du Pays des Collines et Wapi 2040.

"Pendant les deux jours, près de 25 000 arbres seront distribués, explique Joséphine Martin, chargée du projet au niveau du parc naturel des plaines de l’Escaut. Une distribution qui se distingue de l’opération menée par la Région wallonne dans le cadre de la semaine de l’arbre puisque les demandeurs ont la possibilité de choisir exactement les arbres et les quantités dont ils ont besoin parmi près de 20 essences indigènes différentes et quatre mélanges de haie."

Depuis début octobre et jusqu’à la mi-novembre, plus de 200 demandeurs ont rempli le formulaire sur le site www.arbrenkit.be



"Les demandeurs sont des agriculteurs, des entreprises, des écoles et des collectifs", souligne Joséphine Martin.

De leur côté, les communes ont également massivement participé à cette campagne de plantation. Près de 13 000 arbres fournis par Un arbre pour la Wapi ont été distribués en novembre dans les différentes communes du territoire.

Trois séances ont lieu ce 3 décembre. Rendez-vous à Comines (Place du pont neuf - Marché couvert) de 14h30 à 16h30, à Mouscron (475 rue de Menin, parking du centr'expo) de 9h à 11h et à Froyennes (Negundo, rue du Progrès) de 9 h à 16h30.

Trois distributions sont aussi organisées ce 4 décembre. Elles ont lieu à Bléharies (rue du Cimetière, en face du cimetière) de 9h à 11h, sur la place de Quevaucamps de 10h30 à 16h30 et à Flobecq (Hangar communal, place de la station) de 10h à 12h.