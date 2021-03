Des œufs à découvrir dans toute la région : Madame la Cloche n’est pas sous cloche et le chocolat ne baisse pas les bras !

Ce n’est pas parce que la période est pour le moins particulière qu’il ne faut plus rien faire et s’empêcher d’innover. C’est ainsi que "Charlotte en Ville" et Cédric Cardon (Délices et Chocolats) ont noué un partenariat…gourmand, entre balade, découverte et géocaching.

"Nous avons décidé de nous réinventer en proposant une chasse à l’œuf 2.0 adaptée aux mesures sanitaires, indique ainsi Cédric, maître chocolatier. Hors de question de baisser les bras et de sacrifier les traditions!"