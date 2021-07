A 36 ans, il se lance dans un grand virage professionnel afin de s’occuper de l’entreprise familiale.

C’est un véritable choix de vie que Benoît Bourdon vient de faire. A 36 ans, il a décidé de perpétuer une tradition familiale débutée en 1894 et va donc intégrer à 100% la distillerie du Centenaire à Wiers, célèbre pour son Amer Labiau. Il va ainsi reprendre le flambeau même si Pierre, le paternel, ne sera jamais loin.

"Je me lancerai totalement dans l’aventure à partir du 1er août, explique Benoît, qui était déjà impliqué dans l’affaire. J’ai remis ma démission. Je travaillais comme chef de projet dans le domaine spatial. Papa atteint l’âge de la pension. La question de la succession se posait. Nous en avons beaucoup discuté. J’y pensais depuis deux ans déjà et c’était le bon moment. Je sais que c’est un risque et que je n’ai pas choisi la sécurité, mais j’avais vraiment envie de mettre le pied à l’étrier."