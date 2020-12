Place forte du crossage dans la région, Wiers n’aura pas l’occasion de voir déambuler les as de la cholette en 2021. Les Amis du crossage de Wiers, organisateurs de l’événement, ont dû renoncer et vous donnent donc rendez-vous le 28 février… 2022 !

"Nous avons attendu et espéré jusqu’au dernier moment, mais nous sommes au regret d’annoncer que le traditionnel crossage de Wiers n’aura pas lieu en 2021, confirment ainsi les Amis du crossage de Wiers. En accord et après concertation avec le bourgmestre de Péruwelz et les représentants des stands, le comité a pris la décision de ne pas organiser le crossage qui était programmé le 15 février 2021. Les conditions sanitaires et les règles actuellement en vigueur ne permettent pas de réunir de manière sécurisée les 450 crosseurs habituels au cœur du village."

Le comité ne souhaite pas faire prendre le moindre risque aux participants, aux responsables de stands et aux habitants qui côtoient les crosseurs tout au long de la journée. "De plus, le crossage est une activité folklorique qui appelle la convivialité et le regroupement festif, deux éléments malheureusement impossibles à réunir dans les prochaines semaines. L’année 2021 sera la première sans crossage à Wiers depuis des décennies mais le comité et les différents stands partenaires espèrent vous retrouver dans de meilleures conditions le lundi 28 février 2022."