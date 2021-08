Durant ce dernier week-end, le club de football de Wiers a été victime d’un vol. Le tracteur-tondeuse a été dérobé dans les installations de la rue de Gourgues, ce qui évidemment ne fait pas les affaires des dirigeants.

"Les faits se sont produits pendant la nuit de samedi à dimanche, indique Christelle Durieux, la présidente du RFC Wiers. Samedi toute la journée, deux bénévoles avaient travaillé sur notre site et ensuite, ils ont remis le matériel en place. C’est dimanche en arrivant que les tenanciers de la buvette ont remarqué qu’on s’était introduit dans nos locaux. C’est vraiment le tracteur-tondeuse qui était ciblé parce que les auteurs ont visité deux bâtiments et n’ont rien pris dans le premier."

Les cambrioleurs étaient probablement bien organisés. "Ils étaient sans doute munis d’un plateau parce que cet engin est très lourd, relève Christelle. C’est décourageant alors que les bénévoles du club fournissent de gros efforts pour que l’ensemble du site soit accueillant. Dimanche et encore lundi, tout le monde était désabusé au club."

D’autant plus que l’engin volé était tout neuf ou presque puisqu’il avait été acheté il y a moins de deux ans. "C’est un investissement conséquent, de l’ordre de plusieurs milliers d’euros, pour lequel nous avions rentré une demande de subsides, poursuit la présidente. Nous allons devoir trouver une solution dans les semaines à venir parce que les terrains doivent être tondus régulièrement. Ici, pendant quelques jours, la commune va nous donner un coup de main pour tondre nos terrains. Avec la météo pluvieuse, en plus, l’herbe repousse très vite. La police a été prévenue. Il y a peu de chances de retrouver le tracteur, mais on ne sait jamais."