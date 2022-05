Le conseiller Jean-Philippe Régibo (PS) a voulu savoir où en était le projet de refonte du cœur de Wiers dans le cadre du programme communal de développement rural (PCDR). Il s’interroge notamment à propos de la rue Champ Delmée, qui passe devant l’école communale et qui doit être refaite.

"Je vois que le montant n’est plus inscrit au budget 2022. Quand les travaux auront-ils lieu et avec quel impact sur les habitants, l’école et la bibliothèque ? Quelles mesures seront prises pour que les services de secours puissent y accéder ? Une réunion d’info avec les riverains est-elle à l’ordre du jour ?"