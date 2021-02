Il n’y aura plus moyen de se croiser le long de la buvette et des terrains, pour des questions de sécurité.

Les amateurs de ballon rond connaissent bien la petite rue à double sens qui passe devant les terrains de football de Wiers. Une portion située entre la rue de Gourgues et la rue d’Audregnies et qui ne porte d’ailleurs pas de nom.

Le conseil communal a voté la mise à sens unique de cette voirie. Il sera donc possible de circuler dans le sens rue de Gourgues vers la rue d’Audregnies mais plus dans l’autre sens. L'interdiction de circuler s’appliquera à tout conducteur, sauf les cyclistes.

Les jours de match, c’est la grosse affluence puisque les voitures se croisent le long de cette petite artère alors qu’il y a pas mal de monde aux alentours des terrains et ce point a donc été voté pour des questions de sécurité.

"Il y a les enfants qui sortent du terrain et qui vont prendre leur douche ainsi que les gens qui sortent de la buvette et donc au niveau de la sécurité, c’était compliqué, a indiqué le bourgmestre, Vincent Palermo (MR-IC). Il y a eu pas mal de tests pendant les matchs, durant plusieurs semaines, mais ça n’a pas abouti. L’analyse a été faite et ça permettra d’éviter les croisements et que les gens s’arrêtent n’importe où. Et ça va sécuriser tous les joueurs et notamment les petites têtes blondes, même si le club a déjà pris l’initiative de placer des protections."

Willy Detombe (RPP) suggère quand même quelques aménagements supplémentaires. "J’ai toujours appris que quand il y a une mise à sens unique, les automobilistes ont tendance à rouler encore plus vite", a-t-il dit.

Le bourgmestre s’est dit favorable à ces aménagements. "Dans une deuxième phase, au besoin et en fonction des retours des acteurs de terrain, on réagira."

Willy Detombe a évoqué aussi la nécessité d’aménager le parking.