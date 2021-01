Benjamin Grugeon premier home du CPAS vacciné à Tournai Tournai-Ath-Mouscron M. Del. © AFP

La campagne de vaccination se poursuit dans notre région et c'est dernièrement la maison de repos/maison de repos et de soins (MR/MRS) Benjamin Grugeon qui a pu faire vacciner ses résidents ainsi que les membres de son personnel.



"C’est la Wallonie qui est chargée de la mise en œuvre du processus organisationnel qui définit, notamment, les différents critères et la cadence de la livraison des doses vaccinales, rappelle Laetitia Liénard, présidente du CPAS de Tournai. Parmi ces critères, on dénombre : la proximité avec les hôpitaux qui disposent d’un congélateur adapté pour stocker les vaccins, la répartition géographique équilibrée sur le territoire wallon, l’absence de clusters avec plus de 10 cas Covid-19 dans la maison de repos."



Le vaccin n'est pas obligatoire, chacun est libre ou non de se faire vacciner. Dès lors, l'accord du résident est obligatoire. Quant aux personnes désorientées ou pas à même de donner leur avis, ce sont les familles et le médecin traitant qui ont été sollicités. "Sur les 60 résidents actuellement hébergés à la MR/MRS Benjamin Grugeon, 58 ont accepté de se faire vacciner, soit un taux d’adhésion de 96,67 %."



Bernard, un des résidents, exprime parfaitement l’état d’esprit ayant permis d’obtenir un taux d’adhésion aussi fort. " Parce qu’on en a assez bavé depuis le mois de mars, parce que c’est une nécessité internationale, pour me protéger et protéger les autres."



Du côté du personnel, un peu plus de la moitié ont souhaité se faire vacciner, soit 27 collaborateurs sur les 51 que compte l'établissement. Aurore, aide-soignante, en fait partie. Elle explique l'avoir fait pour protéger les anciens, pour retrouver une vie plus ou moins normale et pour se protéger. Enock, aide-soignant, en fait aussi partie. "Je l'ai fait par solidarité avec ceux qui ont perdu un être cher ou leur emploi, pour que la crise se termine le plus vite possible."



"L'administration du vaccin laisse entrevoir le bout du tunnel vers le retour à une vie sociale qui a fait tant défaut ces derniers mois même si les prochains resteront difficiles et que les gestes barrières devront être maintenus, poursuit Laetitia Liénard. Le vaccin est un véritable espoir pour 2021 plutôt que de subir la pandémie."



Dans les jours à venir, viendra le tour des MR/MRS Le Moulin à Cailloux et À l’Ombre du Temps.