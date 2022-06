Durant la crise sanitaire, le secteur du 7e art a vécu une période compliquée. Entre fermetures et ouvertures incessantes ainsi que l'inflation récente, difficile pour le secteur de sortir la tête hors de l'eau. Pour le cinéma For&Ever de Mouscron, pas question (pour l'instant) d'augmenter leurs tarifs d'entrée., précise le directeur, Benoît Verfaillie.Même si le coronavirus semble vraisemblablement derrière nous, tout le monde n'a pas repris l'habitude de se rendre dans les salles obscures. "", poursuit le gérant du complexe. "

Merci les blockbusters !

Malgré l'utilisation massive des plateformes telles que Netflix ou encore Amazon Prime lors des différents confinements, Benoît Verfaillie est convaincu que les cinémas ont toujours bel et bien leur place au coeur de notre société. Fort heureusement pour le secteur, Tom Cruise fait actuellement sensation avec le film Top Gun: Maverick et le 3e opus de la saga Jurassic World entraînent de nombreux cinéphiles à de nouveau franchir les portes des complexes de Wallonie picarde. "Nous ne devons pas nous en plaindre. Pendant une longue période, de nombreux films ont été reportés.", confie le gérant. D'autres blockbusters restent encore très attendus et engendront sans aucun doute, un engouement auprès des amateurs de cinéma. Malheureusement, Benoît Verfaillie ne lit pas l'avenir mais il imagine que le secteur retrouvera une certaine stabilité... avec le temps.