C’est un procès particulièrement attendu qui s’est ouvert ce jeudi devant le tribunal de première instance de Tournai. Bernard Henno, veuf d’Ariane Ruffelaert, l’ancienne directrice financière du CPAS de Tournai, doit répondre de plusieurs préventions de détournements de fonds. L’affaire, qui avait fait grand bruit, remonte au mois de juin 2015. À cette époque, alertée par la banque CPH, qui observe des mouvements suspects sur des comptes du CPAS de Tournai, la CTIF, cellule de traitement des affaires financières, accumule des indices de détournements. Informé, un conseiller de l’action sociale informe la présidente du CPAS, qui convoque un conseil d’urgence.

Le 12 juin en soirée, Ariane Ruffelaert est démise de ses fonctions de directrice financière ; elle mettra fin à ses jours quelques heures plus tard à son domicile. L’enquête a mis en évidence le détournement d’environ 2.5 millions d’euros dans le chef d’Ariane Ruffelaert au préjudice du CPAS de Tournai. Si l’action publique s’est éteinte avec le décès de la principale intéressée, restait à savoir si Mme Ruffelart a agi seule ou si elle a bénéficié de complicités. Et c’est vers Bernard Henno, son époux que l’enquête s’est tournée.

"J’ai cru à une preuve d’amour"

Bernard Henno a rejoint le CPAS de Tournai en 1977, où il a travaillé jusqu’en 2014 au service "recettes", sous la coupe de la directrice financière Mme Ruffelaert. "Dans le cadre de mes fonctions, je m’occupais principalement d’un compte Bpost du CPAS, des salaires du personnel, mais aussi de la caisse lorsque mon collègue était en congé", a indiqué M. Henno jeudi matin à la barre.

En mai 2000, les deux collègues ont entrepris une liaison amoureuse, puis ont emménagé ensemble en juillet de cette même année. "Avant notre mise en ménage, j’ignorais le train de vie d’Ariane. Après notre emménagement, nous avions un train de vie confortable. Elle m’avait dit que son père lui avait laissé quelques biens." Le prévenu indique également que son épouse "gérait les finances quotidiennes du ménage". "Elle voulait que j’épargne de l’argent, donc je mettais une partie de mon salaire sur mon compte d’épargne. Il lui arrivait aussi de me donner de l’argent, et notamment un montant de 100000 € que j’ai versé sur un compte. C’est elle qui me donnait des directives. L’idée ne m’est jamais venue de lui demander d’où venait cet argent. Cela aurait été indécent de lui poser la question."

Le couple s’est adonné à plusieurs voyages, mais aussi achats immobiliers : un studio pour le fils de Bernard Henno d’une valeur de 98000€ que la directrice financière a payé cash. "C’est devant le notaire que j’ai appris que nous achetions ce studio ensemble ; j’ai cru à une preuve d’amour." Le couple a ensuite acheté un terrain, sur lequel une maison a été construite, pour un montant de plus de 350000 €. Aucun crédit n’a été contracté pour ces achats. "Je ne me suis pas posé de question. Je pensais qu’elle avait de l’argent. Je me suis dit que si elle savait gérer les finances d’un CPAS, elle était capable de gérer ses finances."

"J’ignorais tout"

Bernard Henno, qui a épousé Ariane Ruffelaert en juillet 2013, est catégorique : il ignorait que cet argent provenait d’un acte illicite. Il conteste formellement les préventions de blanchiment d’argent qui lui sont reprochées. N’en déplaise aux parties civiles, pour qui la culpabilité du prévenu ne fait aucun doute.

Le CPAS de Tournai souhaite obtenir la condamnation de Bernard Henno à payer la somme de 2.323.000€, soit le montant détourné par son épouse décédée. "Lorsque Bernard Henno a emménagé avec Ariane Ruffelaert, son patrimoine s’élevait à un petit immeuble et 6000€ sur son compte épargne", a indiqué Maître Schamps, l’avocat du CPAS. "Auditionné en juin 2015, son patrimoine était bien plus important. En 15 ans de vie commune, l’évolution a été exponentielle."

La Ville de Tournai, représentée par Maître Rivière, réclame quant à elle 1€ provisionnel à titre de dommage matériel et 1€ symbolique à titre de dommage moral. "La victime dans cette affaire, c’est le CPAS", a indiqué l’avocat. "Mais la Ville et ses mandataires ont marqué leur intérêt car l’argent qui a disparu, c’est de l’argent qui aurait dû servir aux personnes précarisées. La Ville souhaite que justice soit rendue ; et les éléments du dossier sont suffisants pour établir la culpabilité de Bernard Henno."

"Bernard Henno savait"

Le substitut du Procureur du Roi, Mme Pierrard, s’est tout d’abord exprimée quant à la recevabilité de l’action publique, qui selon elle, ne fait aucun doute. "La question est désormais de déterminer si Bernard Henno savait ou devait savoir que ces fonds avaient une origine illicite", a indiqué le ministère public dans son réquisitoire. "Le couple menait une vie secrète, replié sur lui-même. Vu son passif professionnel, il connaissait les revenus du couple, mais il ne s’est pas posé de questions. Bernard Henno semble s’être laissé porter pendant quinze ans. Et pourtant, il connaît le coût de la vie et ce que représentent les investissements. Il n’a pas pu porter des œillères autant de temps. Il devait savoir. À un moment, il a dû se rendre compte de la situation, qu’il a acceptée, et accompagnée. Il ne connaissait sans doute pas tous les détails du blanchiment, mais je me demande comment il a pu fermer les yeux sur ce qu’il se tramait."

L’absence d’antécédent du prévenu et le délai raisonnable acquis déforcent la peine qui sera prononcée. "Une peine de prison n’est selon moi pas adéquate. Il faudra se prononcer sur une peine de confiscation."

"Bernard Henno s’est laissé porter par cette histoire romanesque"

Au vu du doute qui subsiste quant à la "connaissance" ou non du détournement, l’avocat de Bernard Henno, Maître Creplet, plaide en faveur de l’acquittement de son client. " Ariane Ruffelaert a agi seule, à l’abri de tous", a-t-il indiqué. "Elle a ouvert un compte pour le CPAS seule, sur lequel ont été acheminées des sommes du CPAS, mais aussi d’instances satellitaires. À son arrivée au CPAS en 1992, elle préparait déjà quelque chose. Cette délinquance a duré 25 ans et cette durée plaide en faveur de l’ignorance de mon client.À aucun moment, mon client n’a fait de versement sur le compte caché."

Pour l’avocat, "il y a une certaine ambiguïté dans les poursuites". "À aucun moment, le ministère public n’a considéré que Bernard Henno s’était rendu complice des agissementsde Mme Ruffelaert; Mme le substitut ne peut dès lors pas dire que mon client est blanchisseur. La question est donc de savoir s’il avait connaissance de l’origine illicite des avoirs dont il a bénéficié. La réponse est non. Jamais Bernard Henno n’a imaginé ou pensé que les largesses de son épouse provenaient de détournements de fonds.Ariane a agi seule, durant très longtemps.Ses proches n’ont jamais pu se douter de ce qu’il se passait. Elle a gardé le secret et la fin tragique démontre encore qu’elle avait le talent de tout cacher et d’agir dans une extrême solitude. Que me reste-t-il pour soutenir la thèse de la partie civile? une approche arithmétique qui me gène.Je préfère partir du principe de la bonne foi: Bernard Henno s’est laissé porter et emporter dans cette histoire romanesque."

Le jugement sera prononcé le 5 mai.