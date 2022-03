Trois ans après les élections communales, GAIA a décidé de faire un état des lieux des politiques locales en matière de bien-être animal.

L’association de défense des droits des animaux a interrogé les communes au travers d’un questionnaire portant sur une dizaine de thématiques parmi lesquelles: la désignation d’un référent bien-être animal dans la commune et la zone de police; la collaboration avec les refuges, vétérinaires, police; la sensibilisation des enfants et de la population; la gestion des chats errants; le contrôle des pigeons; la présence d’espace sans laisse pour les chiens; la vente d’animaux sur les marchés ou encore l’interdiction feux d’artifice et des abattages à domicile.