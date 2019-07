Deux petits rhinocéros vont pointer le bout de leurs nez en fin d’année, annonce Pairi Daiza.

Madiba et Eli, deux femelles Rhinocéros blancs du Sud, installées au coeur du parc Pairi Daiza, attendent un bébé. Il s’agit de grossesses naturelles.

"Une fantastique nouvelle pour l’ensemble des équipes de Pairi Daiza et pour tous ceux qui nous aident au quotidien à apporter notre contribution à la protection de cette espèce", commente la direction du parc animalier, installé à Brugelette, en province de Hainaut.

La période de gestation du rhinocéros court entre 16 et 18 mois. Madiba devrait mettre bas à l’automne 2019. Pour Elie, c’est en fin d’année. Comme c’est le cas avec tous les animaux, ces gestations sont évidemment sensibles, c'est pourquoi les soigneurs de Madiba et d’Elie et les vétérinaires de Pairi Daiza suivent de près l’évolution de ces gestations.

Espèce en danger

Pairi Daiza prend part au programme EEP (European Endangered species Programme) de cette espèce, notamment en aidant à la conservation et à la préservation de son patrimoine génétique et en informant les visiteurs des menaces qui pèsent sur elle, écrit Claire Gilissen, responsable communication du parc zoologique.

"Le Rhinocéros blanc du Sud a échappé de peu à l’extinction complète en milieu naturel, au cours du XXème siècle, quand il ne restait plus que quelques centaines d’individus. Si leur nombre a augmenté au cours des dernières décennies (grâce à la protection et à la surveillance de ses territoires naturels notamment) pour remonter à 20.000 spécimens environ (comptage de 2015), ces animaux restent encore trop souvent victimes du braconnage. Les gestations de Madiba et d’Elie à Pairi Daiza sont à ce titre un nouveau pas dans la bonne direction", ajoute-t-elle.