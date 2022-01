Selon un sondage mené par l'UCM (Union des Classes Moyennes ) à la veille du dernier week-end de soldes, les commerçants se disaient pour la plupart déçus. Ainsi, le résultat des soldes reste inférieur d’au moins 15 % à celui de 2019. Du côté de la Wallonie picarde, les boutiques proposent, ce 31 janvier, leurs derniers articles à prix soldés et dressent par la même occasion, le bilan. ", indique la boutique Capriss, installée sur la Grand-Place de Tournai.

A la rue du Cygne à Tournai, la boutique Ver d'Or, connue pour ses articles élégants et modernes, constate une perte de 15 à 20 % par rapport aux autres années. "Cela ne s'est pas mal passé de mon côté même s'il n'y a plus ce même rythme au niveau des ventes".

L'engouement est moindre

Achats en ligne, hausse des prix et le coronavirus ont sans aucun doute eu un impact indéniable sur cette période de soldes. "Malgré la crise, nous n'avons jamais cessé d'innover et de garder le lien avec le client. Toutefois, nous remarquons que les soldes n'ont plus le même attrait qu'avant. Aujourd'hui, des réductions ont lieu toute l'année et cela n'a plus vraiment de sens. Cette période est donc beaucoup moins tentante pour les clients", poursuit la gérante de boutique de prêt-à-porter Capriss.

"Avec la crise et le télétravail, les clients n'ont plus vraiment l'envie de s'habiller et de s'apprêter", déclare le commerce Vert d'Or. "Toutefois, les personnes qui n'ont pas toujours les moyens viennent uniquement durant la période de soldes. Certaines d'entre elles s'excusent même de franchir les portes de la boutique qu'à cette période de l'année. De ce fait, je pense que les soldes resteront dans les moeurs et sont loin de disparaître même si l'engouement est moindre", conclut la commerçante.