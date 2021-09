Les forces vives de Don Bosco Blandain ont remercié comme il se doit le président sortant pour son engagement remarquable au sein de l’association et sa contribution importante au développement de l’internat. “ Les apports de Luc ont été inestimables durant toutes ces années et surtout dans les moments les plus critiques. Il a su apporter les réponses aux défis qui ont permis à l’organisation de continuer le projet de Don Bosco Blandain avec les jeunes en difficultés ”.