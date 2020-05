Blandain: des travaux ferroviaires jusqu'à la fin de l'année © GOOGLE Tournai-Ath-Mouscron M. Del.

Infrabel travaille à l'installation d'un système de sécurité entre Froyennes et la frontière française.

Actuellement, Infrabel procède à l'installation du sytème ETCS, un système de sécurité automatique qui réduit fortement le risque qu'un train dépasse un signal rouge. Ce système est en cours de déploiement entre Froyennes et la frontière française.



"Le chantier est déjà en cours et devrait durer jusqu'à la fin de l'année, détaille Infrabel. Nous travaillons toutes les nuits, de 22h à 6h, en semaine, nuit du vendredi à samedi incluse. Il s'agit d'un chantier mobile, nous ne travaillons donc pas toutes les nuits au même endroit."



Suite à ces travaux, le passage à niveau de la rue du Touquet à Blandain est devenu la base logistique du chantier où se retrouvent la baraque de chantier et la zone de stockage. C'est également devenu le point d'accès au chantier pour la mise à rail des engins de chantier pour chaque prestation.



"Nous sommes conscients des désagréments que nos travaux peuvent engendrer et mettons tout en œuvre pour les limiter", assure Infrabel.