Un individu malintentionné s'en était pris à la plaque commémorative située sur l'église de Blandain. Cette plaque a été restaurée., signale le bourgmestre Paul-Olivier Delannois.Le travail a été délicat puisque la plaque est en marbre et donc extrêmement fragile.Cette plaque rend honneur à M. Lecroart qui était ingénieur, issu d'une famille de notaires. Il est né à Templeuve en 1876 et avait, du côté de sa mère, un oncle bourgmestre de Blandain. Village au sein duquel il est arrivé après le décès de cet oncle. Ensuite, il est parti sur Bruxelles et enfin sur Paris où il a vécu ses derniers jours.