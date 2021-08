Philippe Sutherland est rentré de vacances, surpris de l’absence de vérifications malgré la situation sanitaire.

Dire que Philippe Sutherland est déçu de ne pas avoir été contrôlé serait nettement exagéré. Simplement, le citoyen de Blandain se dit surpris alors qu’il revient d’un voyage en Espagne. Un périple affichant plus de 5 500 kilomètrès au compteur.

"Nous sommes partis avec la voiture et la caravane le 12 juillet en direction de l’Espagne et sommes revenus le 4 août, explique Philippe. Nous avons passé deux nuits à Ségovie avant de descendre à Marbella, sur la Costa del Sol. Nous sommes remontés ensuite par Consuegra pour voir les moulins de la Mancha, chers à Cervantès et don Quichotte, avant de passer deux nuits à Tolède et de rejoindre nos pénates."