Bonne nouvelle pour le Luchet d'Antoing, la résidence du Pont de l'arche et la résidence Carbonnelle ! Tournai-Ath-Mouscron M. Del. Le Logis Tournaisien va notamment pouvoir y effectuer des travaux de sécurisation. © DELFOSSE

Le Logis Tournaisien vient de réceptionner une bonne nouvelle de la part de Christophe Collignon, ministre wallon du Logement. Ce dernier a en effet définitivement approuvé la proposition de plan d'embellissement et de sécurisation du logement public du Logis Tournaisien.



"Ce plan que vous avez élaboré et qui s'inscrit dans le cadre du plan de relance Get Up Wallonia ! est un réel témoignage de la priorité que vous accordez à l'amélioration continue du bien-être des locataires, dans un contexte sanitaire et économique difficile, en particulier pour les personnes les plus précarisées", souligne le ministre.



Concrètement, le Logis Tournaisien va bénéficier d'un subside de 483 000 € et va donc pouvoir mettre en œuvre son plan d'embellissement et de sécurisation prévu pour le Luchet d'Antoing, la résidence du Pont de l'arche et la résidence Carbonnelle.



"Cela permettra entre autres de sécuriser tous les halls et les sas d'entrée, de remettre en peinture les halls et couloirs ainsi que la pose de caméras", explique le président du Logis tournaisien, Paul-Olivier Delannois.