Bonne nouvelle pour le RAVeL à Celles ! Tournai-Ath-Mouscron M. Del. La portion de 5,5 km située entre Hérinnes et Avelgem va prochainement être refaite pour le plus grand plaisir des cyclistes et autres promeneurs. © DELFOSSE

C'est une bonne nouvelle qui a dernièrement pu être annoncée par le bourgmestre Michaël Busine (Cel'Avenir - MR) et la députée wallonne Véronique Durenne (Cel'Avenir - MR). La majorité celloise Cel'Avenir-MR/Objectif Citoyens s'était en effet fixé toute une série de travaux à réaliser au sein de l'entité. Dans la liste figurait notamment la partie du Ravel partant d'Hérinnes jusqu'à Avelgem.



"Ce RAVeL est un billard sauf sur cette partie qui est pavée de trous, regrette le bourgmestre. Il n'y a notamment jamais véritablement eu d'entretien au niveau des arbres dont les racines ont complètement défoncé toute cette partie du chemin de Halage. J'ai donc passé des coups de fil auprès du SPW Voies hydrauliques pour voir ce qu'ils pouvaient faire mais ils sont restés sans réponse. J'ai alors demandé à Véronique Durenne de voir ce qui était faisable du côté de la région."



La députée wallonne a donc interpellé le ministre de la Mobilité, Philippe Henry (Écolo), et sa réponse aura été plus que satisfaisante. "Il m'a répondu que des travaux y seront réalisés, révèle Véronique Durenne. Un marché a été attribué durant l'hiver pour la réfection du tronçon, long de 5,5 km." Des travaux qui se tiendront en deux parties puisqu'ils concerneront dans un premier temps un tronçon de 1,2 km avant de concerner le solde.



Un permis sera demandé pour l'abattage des arbres qui longent cette partie du RAVeL, d'autres seront replantés.



Le bourgmestre se réjouit évidemment de cette bonne nouvelle. "C'est quelque chose d'essentiel pour Pottes et Escanaffles, notamment dans le cadre du tourisme, assure-t-il. Actuellement, les 3/4 des cyclistes circulent de l'autre côté de l'Escaut pour un meilleur confort. C'est tout un potentiel de personnes que nous n'avons pas pour notre commune."



La commune de Celles compte profiter de l'Escaut comme moteur du tourisme. "L'Eurométropole l'a déjà bien compris avec le Parc Bleu, dont la bière est par ailleurs brassée à Pottes. Une fois que les travaux seront réalisés, cet endroit sera magnifique pour y effectuer des petites pauses et des balades nature."