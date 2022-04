Le programme de cette ducasse de Bouvignies est assez costaud. C’est un peu la folie !

Vendredi 29 avril, à 17 heures, ouverture de la buvette. À 18 heures aura lieu la grande nouveauté de cette année : l’inauguration de la géante Marie-Louise, la femme du premier géant du village, Benjamin Deneubourg qui fête tout juste son cinquième anniversaire ce week-end. La présentation aura lieu aux environs du chapiteau, sur le terrain du ballodrome, suivie de son baptême à l’église, à 18 h 45.

Pour l’occasion, Marie-Louise recevra un parrain et une marraine géante qui viendront de Tournai et de Steenvoorde (France). Les autres géants qui ont également un lien de parenté avec Benjamin Deneubourg se joindront à cette naissance, afin de former un cortège dans les rues du village, après la cérémonie du baptême.

À 21 heures, la soirée se poursuivra avec un concert de The X Band, sous le chapiteau.

Samedi 30 avril, de 9 heures à 13 heures, circuit cyclo El Boul’ignoise, avec des parcours de 20 km, 40 km et 80 km (infos : 0477/49.80.15).

À 15 heures, Marie Ovens, Monsieur Michel et François Claude se donneront en concert sous le chapiteau. À 21 heures, soirée Bouvi’night 3 animée par DJ Vince, DJ Dave et DJ Laurent (PAF : 5 euros).

Dimanche 1er mai, de 7 heures à 14 heures, brocante organisée par le géant Benjamin Deneubourg (2 €/mètre - inscriptions : 0471/77.74.92).

À 11 h 30, Les Amis de l’accordéon animeront le concert apéritif. À 12 h 30, un repas entrecôte/américain avec frites est proposé (sur réservation au 0478/62.29.21 ou au 0473/46.39.34). À 14 heures, après-midi en chansons avec les répertoires de Joe Dassin, Michel Sardou, Dalida, Florent Pagny et Johnny Hallyday.

À 15 heures, Benjamin Deneubourg invitera onze géants pour fêter son cinquième anniversaire, avec un cortège à travers le village.

Ambiance assurée par Frisko durant tout le week-end.