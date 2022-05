Dimanche après-midi, un drame est survenu à hauteur de l’écluse d’Evergem, sur le canal périphérique de Gand. Brandon, âgé de 25 ans, a perdu la vie, après avoir été coincé entre un bateau et le quai. Selon Het Laatste Nieuws, les circonstances exactes de l'accident font encore l’objet d’une enquête. Aucun témoin direct du drame au niveau du canal périphérique de Gand n'a pu faire des déclarations.

"Une famille de bateliers était en train de lever l’ancre pour passer l’écluse d’Evergem lorsque son chien a voulu sauter du navire vers le quai. Mais l’animal domestique est malencontreusement tombé à l’eau, et un jeune membre de la famille aurait sauté dans le canal pour le secourir. La victime s’est finalement retrouvée coincée entre le bateau en mouvement et le quai", a communiqué le parquet de Gand.

Sur les réseaux sociaux, les connaissances et amis de Brandon font part de leur choc. Originaire de Tournai et auparavant étudiant à l'Athénée Royale Lucienne Tellier d'Anvaing, son entourage décrit Brandon comme une personne toujours souriante et généreuse. "Tu étais un jeune homme extraordinaire et on ne t’oubliera jamais", " Je suis sous le choc repose en paix Brandon".

Sébastien a bien connu le jeune homme dans le cadre de l’élection de Mister Antoing. "J’ai été son président durant deux ans. Depuis, nous avons toujours gardé contact. C'était une personne extraordinaire, avec énormément de qualités et un grand coeur. Il était dévoué, calme et sincère. Un garçon sans histoire ...".