Quoi ?! Tu ne la connais pas ? C’est sous cet intitulé que la commune de Brunehaut et la Fondation rurale de Wallonie font appel à la population dans le cadre des journées du patrimoine 2021 dont le thème est "Femmes et patrimoine. » Un recours à la mémoire collective pour mettre à l'honneur les femmes qui, par leurs actions, leur métier ou leurs engagements, ont impacté d’une manière ou d’une autre la vie locale.

"C'est un appel aux citoyens pour qu'ils nous donnent des anecdotes et histoires sur des femmes qui ont marqué l'histoire des villages de l’entité de Brunehaut, indique Florentin Vincke, agent à la Fondation rurale de Wallonie. Il peut s’agir d’une institutrice, d’une commerçante…Le but est de les mettre à l'honneur en rassemblant anecdotes et témoignages à travers une exposition lors des journées du patrimoine qui auront lieu les 11 et 12 septembre."

Selon vous, quelle personnalité féminine a marqué l’histoire de votre village ou d’un autre village de l’entité que vous connaissez bien ? Brunehaut regorge de personnalités féminines. Elles ont un nom, peut-être même un surnom, comme dans beaucoup de villages.

Pour répondre à l’appel, prenez contact avec la Fondation rurale de Wallonie (wallonie.picarde@frw.be, f.vincke@frw.be ou 069 87 10 90) ou avec Yasmine Leseultre (yasmine.leseultre@commune-brunehaut.be) pour partager vos connaissances.

Retrouvez aussi les infos et laissez vos commentaires et anecdotes sur https://www.developpementruralbrunehaut.info/jp2021.html