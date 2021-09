Sans point majeur, la dernière réunion des élus brunehaltois a néanmoins été tirée en longueur. On se demande comment se passera le conseil lorsqu’un sujet intéressant nécessitera un véritable débat de fond.

Après le collège, le conseil a pris connaissance de l’acte de la démission du groupe USB (Union Solidaire de Brunehaut) de Nadya Hilali et de François Shietse. Tous deux siégeront désormais comme conseillers communaux indépendants. Nous ne reviendrons pas ici sur la saga qui a secoué ces derniers mois le monde politique de l’entité et engendré cette situation. En toute logique, et sur base de propositions émanant du groupe USB, les conseillers démissionnaires ont été remplacés dans leurs mandats respectifs. La série était longue et la manœuvre n’a pas été aisée. Pour la Commission locale de développement rural, Mme Hilali est remplacée par Clotilde Desevaux tandis que Philippe Vinckier remplace M. Schietse. Pour ce point, on a enregistré huit abstentions, dont six émanant du groupe IC et des deux indépendants. Pour la Régie communale autonome, ce fut une autre paire de manches. Philippe Vinckier était pressenti pour prendre la place de François Schietse… qui est intervenu. "On s’oppose à ce remplacement. Il y a un conflit d’intérêts puisque M. Vinckier est responsable d’un des clubs de la Régie. Nous demandons l’avis de la directrice générale", a-t-il lancé. De prime abord, je ne vois pas d’incompatibilité. D’ailleurs, on a un autre cas avec un des administrateurs", a précisé Nathalie Bauduin.

Report du point



On n’en est cependant pas resté là. "Ici, on parle du remplacement d’un représentant du conseil communal. On posera la question par acquit de conscience mais je me porte garant de cette désignation", a affirmé haut et fort Pierre Wacquier, le bourgmestre. "Je me retire tout doucement du club de ju-jitsu", signalait pour sa part Philippe Vinckier. "Ici, on parle de conflit d’intérêts, pas d’incompatibilité", renchérissait Nadya Hilali. "On reposera la question à la tutelle mais aussi pour la seconde personne qui est concernée", concluait le mayeur qui, finalement, a reporté ce point.

Pour le reste des commissions et des assemblées, USB a désigné Benjamin Robette (finances) Yasmine Leseultre (travaux, tourisme du Hainaut), Clara Hurbain (concertation et négociation syndicales, Brunehaut valorisation, CENEO), Audrez Chevalis (centre de lecture publique), Antonin Broutin (Brunehaut valorisation) et Alberte Vico (Ideta). Ces changements ont été sanctionnés par huit abstentions.

Dans la foulée, démissionnaire de la Commission paritaire locale de l’enseignement, l’échevin Benjamin Robette a été remplacé à la Copaloc par Daniel Detournay, échevin de l’enseignement. Concernant cette désignation, Nadya Hilali et François Schietse se sont abstenus.