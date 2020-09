Au total, 96 photos ont été envoyées pour ce concours. Un comité de sélection, composé de Régine Dubrulle et Florentin Vincke de la Fondation Rurale de Wallonie, Ariane Decaluwe pour la commune et Dany Van Genechten et Nicolas Ockerman du Cercle d'Histoire Locale de Brunehaut, en ont alors sélectionné 48 qui ont été classées en quatre catégories distinctes. On retrouvait alors la thématique noir&blanc, photos de paysage, photos du petit patrimoine et photos du patrimoine bâti.





"Ces différentes photos pourront être utilisées par la commune, précise Nadya Hilali. L'objectif est de pouvoir les mettre en valeur dans les différents lieux publics de la commune. La semaine dernière, nous avons d'ailleurs décidé de les inclure dans le calendrier édité par le Plan de Cohésion Sociale à destination des aînés."



Les vainqueurs de chaque catégorie ont reçu une carte de 60 Brun€uro, la monnaie locale à dépenser au sein des commerçants de l'entité. Le deuxième recevait une carte de 40 Brun€uro tandis que le troisième une carte de 20 Brun€uro.



Les 48 photos sélectionnées étaient exposées ce week-end au sein de l'église de Lesdain. Il a finalement été décidé de prolonger l'exposition toute la semaine. Elle est ainsi ouverte au public aux heures d'ouverture de l'église.



Les gagnants, avec la photo sélectionnée en première position :



Petit patrimoine : 3e Isabelle Delfosse, 2e Isabelle Dumortier, 1er Valérie Duhayon.



© DUHAYON



Patrimoine bâti : 3e Bérénice Van Nieuwenhuyse, 2e Cloé Devillers, 1er Alexandra De Mey.



© DE MEY



Paysage : 3e Alexandra De Mey, 2e Alexandra De Mey, 1er Valérie Duhayon.



© DUHAYON

Les vainqueurs de chaque catégorie ont reçu une carte de 60 Brun€uro, la monnaie locale à dépenser au sein des commerçants de l'entité. Le deuxième recevait une carte de 40 Brun€uro tandis que le troisième une carte de 20 Brun€uro.Les 48 photos sélectionnées étaient exposées ce week-end au sein de l'église de Lesdain. Il a finalement été décidé de prolonger l'exposition toute la semaine. Elle est ainsi ouverte au public aux heures d'ouverture de l'église.Les gagnants, avec la photo sélectionnée en première position :: 3e Isabelle Delfosse, 2e Isabelle Dumortier, 1er Valérie Duhayon.: 3e Bérénice Van Nieuwenhuyse, 2e Cloé Devillers, 1er Alexandra De Mey.: 3e Alexandra De Mey, 2e Alexandra De Mey, 1er Valérie Duhayon.



Noir&Blanc / Argentique : 3e Bernard Lebrun, 2e Maïté Chin, 1er Maïté Chin.



© CHIN

: 3e Bernard Lebrun, 2e Maïté Chin, 1er Maïté Chin.

Il y a quelques mois, la commune de Brunehaut avait lancé un concours photos autour de son patrimoine., remet dans le contexte le bourgmestre Pierre Wacquier.C'est donc comme cela qu'est né ce concours où tout un chacun pouvait exprimer le sentiment patrimonial qu'il a de l'entité., ajoute pour sa part Nadya Hilali, échevine du Développement rural et en charge de l'asbl Brunehaut Valorisation.