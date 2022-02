En séance du conseil communal, le bourgmestre Pierre Wacquier a fait part de quelques communications. Mauvaise nouvelle, le budget 2022 de la Commune est revenu corrigé de la tutelle. "Le fonds de réserve ordinaire de 250 000€, tel que prévu par le directeur financier, doit être limité au déficit de l’exercice propre. Ce qui veut dire que ces 250 000€ doivent être limités à 174 850€. Cela change le résultat. À l’exercice propre, c’est remis à zéro. On ne peut être en bénéfice par rapport à ce fonds de réserve ordinaire et le résultat global change. Plutôt que d’avoir 215 000€ de boni, nous n’avons plus qu’un excédent de 140 000€. Cependant, la tutelle dit bien qu’il appartient à la Commune, en cours d’exercice, de décider de majorer ce rapatriement afin de constituer des provisions. Le reste du budget est correct", a précisé le bourgmestre Pierre Wacquier, responsable des finances.