Le conseil communal de Brunehaut a examiné un point relatif à la création de voiries dans le cadre de la construction d’un écoquartier durable (34 maisons) à la rue du Marais à Hollain. "Une enquête publique a été menée du 16 mars au 14 avril. Dans un mois, on aura à prendre une décision. Aujourd’hui, c’est juste une prise de connaissance. On a reçu 48 réactions lors de l’enquête publique. Vous connaîtrez la décision du collège lors du prochain conseil communal", a expliqué le bourgmestre Pierre Wacquier.

"Le groupe IC a des remarques à formuler par rapport à la note de synthèse", intervenait Muriel Delcroix. "On a le droit de réagir et de vous poser des questions", lançait Nadya Hilali, conseillère indépendante. "On vous répondra dans un mois", lui a rétorqué le mayeur.