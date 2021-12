Pour des raisons sanitaires, le conseil conjoint Commune-Cpas a au lieu en visioconférence. Présidée par le bourgmestre Pierre Wacquier, cette réunion avait pour objectif d’examiner le rapport sur les économies d’échelle, la suppression des doubles emplois et le chevauchement d’activités entre les deux institutions. "C’est intéressant de pouvoir comparer. En l’absence de la directrice du CPAS, c’est Nathalie Bauduin, la DG de la commune, qui présentera ce rapport" a indiqué le mayeur. Lundi soir, il s’agissait d’une présentation et non d’une prise de décision, celle-ci intervenant plus tard.

Depuis 2011, les services administratifs de la commune et du CPAS sont réunis dans un même bâtiment à Bléharies. "Grâce à ce bâtiment commun, nous avons un seul serveur, un seul abonnement pour les lignes et la téléphonie. Idem pour l’eau, l’électricité et le chauffage. Tout cela est pris en charge par la commune. Nous sommes en synergie totale. Le site internet de la commune, la page Facebook et le bulletin communal sont gérés par les services communaux. On diffuse les informations que le CPAS désire y mettre" a expliqué Mme Bauduin.