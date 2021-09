L’année scolaire étant déjà entamée, le conseil communal a dû ratifier une décision du collège concernant l’organisation de l’accueil extrascolaire pour la période 2021-2022. Jusqu’au 30 juin prochain, cet accueil aura lieu les lundi, mardi, jeudi et vendredi dans les différents établissements scolaires le matin (6 h 30-7 h) sur inscription préalable, puis de 7h à 8h15, le midi (12h-13h15), le soir (15h30-18h) et en accueil tardif (18h-18h30), sur inscription. Le mercredi midi, accueil d’attente de 12h10 à 13h10 dans chaque implantation scolaire. Le mercredi après-midi (12h10-18h30), les jours de conférences pédagogiques (7h-18h) ainsi que durant les vacances scolaires, sauf juillet et août, l’accueil sera centralisé dans l’école de Bléharies. Unanimité.