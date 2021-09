Avec femmes et patrimoine, la thématique des journées du patrimoine 2021 est quasiment inépuisable. La commune de Brunehaut et la fondation rurale de Wallonie organisent ainsi les 11 et 12 septembre un week-end dédié aux femmes. "De Wez-Velvain à Howardries, entre balades, visites guidées et circuits libres, le patrimoine féminin de l’entité sera mis à l’honneur", confirme Florentin Vincke, agent de développement à la fondation rurale de Wallonie.

Avec au fil de ce dames à Howardries, des plus humbles aux plus titrées, de 1300 à nos jours, ces dames de Brunehaut vous dévoileront leurs actions et leurs talents. Au cœur de l’église Sainte-Marie-Madeleine, le public ira à la rencontre de ces dames au fil de l’exposition de leurs œuvres. Une visite guidée vous contera l’exceptionnel patrimoine en présence. En extérieur, un petit parcours libre vers l’ancien château vous invitera à flâner dans le village. Il sera émaillé de l’installation de broderies arachnéennes de grand format.

Direction ensuite les remèdes de nos grands-mères à Wez. La connaissance des plantes médicinales était alors transmise de bouche de mère à oreille de fille. Certains remèdes ont survécu au temps au point d’être entrés dans la mémoire collective. Une balade agricole sera proposée entre plantes sauvages, médicinales et aromatiques. Achillée millefeuille, sureau, plantain, orties, tanaisie, lierre terrestre et autre trésor végétal : vous découvrirez les plantes en balade guidée par des femmes ainsi que l'un des éco-jardins du Parc naturel des Plaines de l'Escaut.

En parcourant justement l’éco-jardin, les visiteurs apprécieront une exposition de créations féminines : de la photographie nature au dessin, en passant par la peinture et la composition de fleurs séchées. Les enfants pourront également laisser parler leur créativité au cours d'ateliers accessibles librement.

Expo participative



A Hollain, place aux personnalités féminines des villages. Une exposition participative mettant en lumière les personnalités féminines qui ont marqué l'histoire des villages de Brunehaut sera destinée à être complétée tout au long du week-end. Cette exposition se construit au fil des idées, photos, anecdotes et autres contenus partagés par les citoyens. Une institutrice, une commerçante, une bénévole...

Enfin, au cours d’une balade familiale à vélo, les participants feront la connaissance des saintes présentes sur le territoire. Vous parcourrez la campagne et les villages à la découverte de chapelles de l'entité.

Toutes les activités sont accessibles samedi et dimanche de 10 heures à 18 heures. Infos et inscriptions : www.developpementruralbrunehaut.info et 069/87 10 90.