Brunehaut: une aide-ménagère utilisait la carte bancaire de sa cliente pour effectuer des achats Tournai-Ath-Mouscron M.P. Soupçonnée d'avoir volé la carte bancaire d'une cliente, la prévenue risque 6 mois d'emprisonnement. © D.R.

Les personnes que nous côtoyons peuvent très rapidement nous décevoir et la confiance que nous leur accordons peut se rompre en un claquement de doigts. Delphine peut d'ailleurs en témoigner. Cette dernière avait entièrement confiance en son aide-ménagère qui l'aidait au quotidien. Toutefois, cette dernière a commis des actes impardonnables qui l'ont malheureusement conduite devant le tribunal correctionnel de Tournai.



Valérie travaillait en tant qu'aide-ménagère pour Delphine. Elle allait régulièrement faire ses courses et se rendait également chez le vétérinaire lorsque sa cliente le demandait. Pour ses diverses missions, la victime confiait donc sa carte bancaire à Valérie. En mai 2019, comme à chaque fois, elle s'est rendue au magasin pour effectuer différents achats pour sa cliente. Cependant, ce jour-là, la prévenue a perdu pied. En effet, elle a retiré la somme de 300 euros au sein d'une banque à Bléharies et a dépensé pour 168 euros de course dans un magasin situé dans le village de Hollain grâce à l'argent de Delphine.



"Je reconnais les préventions. Si j'ai fait cela, c'est parce que Delphine me devait de l'argent", déclare la prévenue à la barre du tribunal.



Malgré sa nonchalance et devant la juge Laus, Valérie était assistée au tribunal correctionnel de Tournai par son avocate. "A cette époque, ma cliente était en difficulté financière. Effectivement, Valérie a retiré de l'argent mais elle comptait déduire les sommes prises. Actuellement, elle est sans emploi et vit avec sa fille de 22 ans. Je sollicite donc à titre principal l'acquittement et à titre subsidiaire une suspension simple du prononcé."



La prévenue est déjà connue de la justice pour escroquerie et pour différents vols à l'étalage. Même si les faits remontent à plusieurs années, le représentant du ministère public requiert toutefois, une peine de 6 mois d'emprisonnement.



Le jugement sera prononcé le 28 juin prochain.