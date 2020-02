Comme chaque année, le Plan de cohésion sociale de Brunehaut organise, pour les étudiants, des formations gratuites pour apprendre le permis théorique voiture en collaboration avec Multimobil.



La première session se déroulera durant les vacances de Pâques, du 6 au 10 avril. Cette formation est possible sur inscription obligatoire. Douze places étant disponibles par session, il convient de ne pas traîner.



Les inscriptions se font via la page Facebook PCS Brunehaut, par téléphone au 0470.239.728 ou par mail via jordan.delcambe@commune-brunehaut.be.