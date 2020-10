Brunehaut: vingt-six contaminations ces quinze derniers jours Tournai-Ath-Mouscron M. Del. Comme cela est également le cas à Antoing, ces résultats proviennent essentiellement de clusters familiaux. © REPORTERS

La pandémie de Covid-19 continue sa nouvelle progression partout dans le pays. La commune de Brunehaut n'échappe malheureusement pas à ce fait. Entre le 27 septembre et le 11 octobre, on y déplore en effet une augmentation de vingt-six cas confirmés de contamination supplémentaires.



Comme le détaille la commune, ces résultats proviennent essentiellement de clusters familiaux.



"D'une manière générale, dans la vie quotidienne et professionnelle, il faut scrupuleusement respecter les règles d'hygiène comme le lavage des mains, garder la distance de 1,5m, porter le masque, limiter les contacts rapprochés, penser aux personnes vulnérables en adoptant une attitude sécuritaire, éternuer dans le coude, rester à domicile sans contact si vous êtes souffrant et suivre les règles sur les rassemblements", rappelle-t-on du côté de l'administration communale.



De plus, lors des contacts familiaux, il est important d'intensifier le lavage ou la désinfection des mains, qui reste une source importante de contamination, d'aérer le local dans lequel vous vous rassemblez et de garder vos distances et particulièrement avec les personnes vulnérables.



"Pour combattre ce virus et la propagation sur notre commune, nous avons besoin des citoyens sur qui nous comptons. Seule, la commune ne peut y arriver, ensemble nous pouvons y arriver."