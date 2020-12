Le 16 décembre dernier, de 9h à 21h30, les artistes se sont succédé pour enregistrer les titres qu’ils avaient choisi d’interpréter à l'occasion du concert de Noël de Silly.



Ce sont ainsi Geneviève Pirotte et son fils Oscar qui ont ouvert la journée en jouant l’Ave Maria de Gounod. Diane, la sœur jumelle d’Oscar, est venue les rejoindre pour poser sa voix angélique sur le traditionnel morceau de Noël Mon beau sapin et, enfin, le trio a interprété Bons baisers de Fort de France accompagné à l’accordéon par Christophe Delporte. Le duo Rubato a enchaîné avec la Méditation de Thaïs.



Voilà qui annonçait une journée baignée de soleil et de musique dans les murs du salon de musique du château de Thoricourt.



Changement de style avec Robert et Clara Gotto ! Père et fille ont joué Noël interdit, Tombe la neige et La fille du Père Noël. Avec Mathieu Dupire et Jean-François Hertsens, petite incursion dans la pop suédoise avec Thank you for the Music d'Abba suivi d’une des chansons de Noël les plus écoutées dans le monde : Last Christmas de Wham ! Christophe Delporte a sorti son accordina pour accompagner Mathieu et Jean-François sur une version très touchante de Bridge over the water trouble….



Pour continuer sur une note émotion, Karen Pluchart est venue chanter, accompagnée par l’accordéon de Christophe, Blue Christmas …du King et Have yourself a merry little christmas. Que serait la veillée de Noël sans Silent Night ! C’est sur cette douce chanson que Marie De Roy a magnifié le salon de sa belle voix lyrique avec le violon d’Isabelle Chardon et l’accordéon de Christophe Delporte qui a poursuivi avec White Christmas.



Marie a aussi invité les Dames de Chœur pour clôturer ce concert avec Deck the halls et un superbe final enjoué et plein de gaieté : Vive le Vent. Le concert est maintenant disponible sur la chaîne YouTube de la commune : http://youtube.silly.be.



Redécouvrez par ailleurs ci-dessous le teaser de ce concert de Noël.