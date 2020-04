L’annulation du festival Les Gens d’Ere fait aussi beaucoup de déçus.

Autre festival de taille de la région, Les Gens d’Ere s’apprêtait à vivre une de ses éditions les plus abouties avec des artistes de renommée internationale tels que Claudio Capéo, Henri PFR, Loïc Nottet ou encore Zazie. Malheureusement, la pandémie de Covid-19 en aura décidé autrement pour cette année.

"Cela fait deux-trois semaines que l’on imaginait mal pouvoir maintenir le festival dans ces circonstances, regrette Gwenaël Vanzeveren, président du comité organisateur. Quand la crise s’est déclarée, on pensait qu’on était encore loin de l’événement. Mais évidemment, plus le temps passait, plus on se rendait compte que cela devenait difficile. C’est finalement la meilleure décision qui a été prise."

Les tickets de cette édition sont automatiquement valables pour l’édition de 2021. "Les remboursements seront évidemment possibles pour les personnes qui le souhaitent, nous allons voir avec la société qui gère le ticketing comment nous allons mettre cela en place."

Évidemment, cette annulation aura un coût. "Nous sommes tous bénévoles au sein de l’organisation, cela limite déjà les dégâts. Cependant, il y a des frais fixes qui sont forcément perdus comme d’autres choses. C’est aussi un coup dur pour nos prestataires et les sponsors qui nous aident qui sont, pour beaucoup, des PME. Nous devrons aussi discuter avec les artistes…"

Si les organisateurs sont évidemment tristes de devoir annuler l’édition 2020, ils ont pu être réconfortés par les festivaliers. "Nous avons en effet reçu de nombreux messages de soutien de festivaliers. Nous les remercions évidemment pour la confiance qu’ils nous témoignent, cela fait chaud au cœur. Ce lien que nous avons su tisser avec le public tout au long de ces années est très important. Cela nous motive pour faire au moins aussi bien l’année prochaine."