Lorsqu’elle sera terminée… dans 25 ans, la restauration de la cathédrale Notre-Dame, aura coûté 100 millions€. On est au tiers du programme. Le financement est prévu jusqu’aux 50%. Pour la suite, tout est à négocier.

Disons-le d’emblée: les grands travaux du chœur ne commenceront pas avant cinq ans au mieux. Leur coût est estimé entre 35 et 50 millions. Leur financement devrait s’inscrire dans le prolongement de ce qui a été réalisé jusqu’ici selon le canevas: Région wallonne 95%, Province 4%, Ville 1% (la Province avançant les fonds) Précision de taille, si le montant à prévoir est plus ou moins connu, rien n’a encore été négocié. Le chantier sera probablement étalé sur 20 ans. Cela étant, avant d’en venir au chœur, il reste de quoi s’occuper. Pour faire le point sur ce dossier, nous avons rencontré Serge Hustache, le président du collège des députés provinciaux (rappelons que la cathédrale est un bien qui appartient à la Province) et Bertrand Evrard, l’architecte provincial en charge du suivi des travaux.