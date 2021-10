Pour de futurs architectes, la ville de Tournai est un terrain de jeu varié. Mais à l’occasion du jubilé 20-21 de la cathédrale (2020, 20 ans d’Unesco, 2021, 850 ans de la dédicace), Notre-Dame s’imposait.

Avec le soutien de divers partenaires, Loci (ex Saint-Luc), la faculté d’architecture de l’UCLouvain installée rue du Glategnies, a mis les grands moyens en action. Les travaux d’étudiants, encadrés par une dizaine de profs, qu’on peut découvrir dans la vaste salle d’expo du site en témoignent. Interprétations en BD, études colorimétriques, plans et propositions de mises en valeur, de réaffectation aussi, ne manqueront pas d’interpeller les visiteurs. Il ne faut ni être expert, ni architecte pour apprécier ce qui vous saute à la figure.

L’occasion «anniversaire» était d’autant plus intéressante qu’elle se double d’une réflexion qui suit son cours: à terme, le culte se concentrera dans la nef romane et le transept, alors que le chœur devrait être de plus en plus offert à la culture. Ira-t-on jusqu’à une désacralisation de cette partie de l’édifice? Il est fort tôt pour le dire, mais quand bien même ce serait le cas, l’espace resterait voué à la spiritualité.