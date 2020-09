Ce dimanche 27 septembre, la Maison de Jeunes d'Antoing organise une journée portes ouvertes dans le cadre de la première édition de l’événement Le 27.09, passe à la maison !.Organisé en collaboration avec près de 60 autres MJ et la Fédération des Maisons de Jeunes en Belgique francophone (FMJ ASBL), cet événement convivial se déroulera à travers toute la Fédération Wallonie-Bruxelles., souligne Arnaud Canfin, animateur-coordinateur de la Maison de Jeunes d'Antoing.Le dimanche 27 septembre, de 11h à 15h, le public pourra découvrir la MJ Mobile ainsi que les activités 2020-2021 de la Maison de Jeunes. Les animateurs seront également présents, vous pourrez aller à leur rencontre. Enfin, il sera également possible d'assister à l'inauguration de la première partie du potager collectif.Pour participer à cette journée, par tranche horaire d'une heure maximum par personne, l'inscription indispensable via le site billetweb D’autres Maisons de Jeunes seront également ouvertes ce dimanche de manière exceptionnelle comme Masure 14 à Tournai, La Ruche à Mouscron, Carpe Diem à Comines-Warneton et Vaniche à Frasnes-lez-Buissenal.