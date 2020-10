Cebeo va construire son nouveau centre de distribution dans le zoning Tournai Ouest 3 Tournai-Ath-Mouscron M. Del. La société Cebeo a trouvé au sein du zoning industriel l'endroit idéal pour développer ses activités et continuer sa croissance. © AAVO

Spécialisée dans la distribution de matériel électrotechnique, de services techniques et de solutions pour les secteurs résidentiel, tertiaire et industriel, l'entreprise Cebeo va prochainement s'installer à Tournai, au sein du zoning Tournai Ouest 3 plus précisément.



L'entreprise, leader sur le marché en question, va en effet y construire un nouveau centre logistique qui sera le seul pour toute la Belgique. "À partir de ce centre, nous livrerons tous nos clients, nos succursales et nos points de transport dans le pays, souligne Danny Gotink, directeur logistique de Sonepar Belgique, le groupe qui possède Cebeo. Le terrain où nous allons construire ce centre logistique est grand de 11,5 hectares et se trouve le long des autoroutes E403 et E42, un endroit véritablement stratégique."



Il faut dire que Cebeo se sent à l'étroit dans son centre de distribution actuel, situé à Mouscron. Les responsables de l'entreprise n'avaient malheureusement pas trouvé d'accord avec les autorités locales pour y baser leur nouveau projet. Ils ont alors trouvé oreille attentive vingt kilomètres plus loin, auprès d'Ideta et de la Ville de Tournai. Une bonne nouvelle pour les 200 travailleurs actuellement à l'œuvre sur le site mouscronnois qui pourront maintenir leur poste à Tournai. "C'était très important pour nous de maintenir nos activités dans la région. Nous avons trouvé un site qui nous donne la possibilité de grandir et de supporter notre croissance à l'avenir."



Le centre de distribution actuel a une capacité de stockage de 33 000 m² et une autre extérieure de 6 000 m² pour le stockage de câbles. Le nouveau proposera quant à lui environ 40 000 m², avec une possibilité d'extension à l'avenir de 15 000 m², et une capacité extérieure de 8 000 m². On retrouvera également à côté de ce bâtiment, d'une hauteur de 18 mètres, un bassin pour le drainage de l'eau pluviale.



Au niveau de la mobilité, une nouvelle sortie sur l'autoroute E42 donne directement accès à la zone industrielle et donc au nouveau centre logistique. "Tout le trafic pourra directement avoir accès à notre zone. De plus, l'accès aux poids lourds sera séparé des voitures, vélos et piétons." Cebeo a également réalisé une étude d'incidences acoustiques et l'impact sera limité à la zone industrielle.



Ce projet va ainsi être réalisé en coopération avec le bureau d'architectes AAVO situé à Mouscron. Le site sera d'ailleurs bâti dans le plus grand respect pour la planète. "Nous voulons que le nouveau bâtiment soit certifié BREAAM, qui veut dire en français Méthode d'Évaluation de l'Impact Environnemental Global d'une Construction. Cette certification nous impose des exigences plus strictes qui portent notamment sur l'énergie verte, le traitement des déchets, l'occupation du sol, etc. On y aspire le niveau excellent."